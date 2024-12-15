Украинские ВМС назвали настоящую причину гибели российских танкеров возле Керчи
- 15.12.2024, 22:24
Затонувшие суда — речные.
Настоящей причиной гибели двух российских танкеров возле Керченского пролива стал не шторм, а «халатность и разгильдяйство» россиян. Об этом в комментарии каналу «Киев 24» заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
«Эти суда фактически являются речными. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях», - подчеркнул он.
По словам Плетенчука, высота волн и скорость ветра, которые сегодня наблюдаются возле Керчи, превышали нормативные показатели, на которые изначально были рассчитаны оба танкера.
«Кроме того, не следует забывать, что это суда 50+ лет. Для такого возраста... эти суда уже в принципе должны быть списаны. Они нарушили в принципе все, что могли», - говорит военный.