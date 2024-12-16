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Сирийские повстанцы заявили об эвакуации российских войск из Дамаска

  • 16.12.2024, 9:59
  • 2,932
Сирийские повстанцы заявили об эвакуации российских войск из Дамаска

Они ушли на базу Хмеймим.

Россия в последние дни вывела не менее 400 военных из района Дамаска и перебросила эти силы на авиабазу Хмеймим, сообщил Financial Times (FT) член политбюро пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Камаль Лабабиди.

По его словам, вывод войск происходил в координации с новыми властями Сирии. Речь идет о российских военных, которые ранее размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде Дамаска. Также были переброшены военные, которые несли службу при посольстве России в Дамаске.

На видеозаписи, с которой ознакомилась FT, видна колонна почти из 100 военных автомобилей, среди которых бронетранспортеры, тягачи, автоцистерны с топливом и мобильные медицинские подразделения. Как утверждает Лабабиди, с базы Хмеймим военных самолетами доставили в Россию. По его словам, на данный момент в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой захвативших власть в Сирии повстанцев, продолжаются переговоры об эвакуации российских военных из других районов страны.

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