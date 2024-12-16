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Аналитик: ЦАХАЛ мог уничтожить склад российских ракет в Тартусе

  • 16.12.2024, 10:25
  • 3,158
Аналитик: ЦАХАЛ мог уничтожить склад российских ракет в Тартусе

Удар вызвал локальное землятресение.

В ночь с 15 на 16 декабря армия Израиля нанесла несколько ударов по складам ракет и оружия в сирийском портовом городе Тартус. Аналитик Сергей Ауслендер предположил, что склад мог принадлежать россиянам.

«В Тартусе ВВС долбанули склад ракет, причем грохнуло так, что зафиксировано локальное землетрясение.

Любопытно, чьи это были ракеты, учитывая, что Тартус находился под контролем россиян. Их или иранские. Если их, то для кого предназначались, если иранские, значит хранились под охраной российской армии», — пишет он.

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