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«Был просто в шоке, как такое можно продавать»

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  • 16.12.2024, 11:37
  • 7,588
«Был просто в шоке, как такое можно продавать»

Как выглядит хурма в белорусских магазинах.

Блогер «АмбассадорЖыцця» нашел потемневшую хурму в дискаунтере «Светофор», ролик с ней он выложил в TikTok. Отмечает, что «был просто в шоке, что такое можно продавать».

Белорус показал продающуюся в «Светофоре» потемневшую хурму и иронично отметил, что она «аппетитно выглядит».

«Посмотрите — черная, мягкая, почти уже гнилая. И имеет небольшой размер, чтобы легко влазила прямо целиком в рот, — сказал он. — Ну, а цена просто смешная — каких-то 4,76 рубля за килограмм».

В подписи под видео блогер отметил, что, «когда ее увидел, был просто в шоке, что такое можно продавать».

@vladis.1ove Конечно же что она хорошая, это шутка, я когда её увидел был просто в шоке, что такое можно продавать… А вы как считаете? #хурма #мандарин #новыйгод #магазин #шок #просрочка #светофор #спутник #новости ♬ It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

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