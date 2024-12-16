«Был просто в шоке, как такое можно продавать» 11 16.12.2024, 11:37

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Как выглядит хурма в белорусских магазинах.

Блогер «АмбассадорЖыцця» нашел потемневшую хурму в дискаунтере «Светофор», ролик с ней он выложил в TikTok. Отмечает, что «был просто в шоке, что такое можно продавать».

Белорус показал продающуюся в «Светофоре» потемневшую хурму и иронично отметил, что она «аппетитно выглядит».

«Посмотрите — черная, мягкая, почти уже гнилая. И имеет небольшой размер, чтобы легко влазила прямо целиком в рот, — сказал он. — Ну, а цена просто смешная — каких-то 4,76 рубля за килограмм».

В подписи под видео блогер отметил, что, «когда ее увидел, был просто в шоке, что такое можно продавать».

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