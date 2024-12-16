закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко охвачен ужасом»

8
  • 16.12.2024, 11:48
  • 10,348
«Лукашенко охвачен ужасом»

Диктатор понимает, что Россия не придет на помощь.

На недавней встрече в Борисове Лукашенко внезапно заговорил о российском ядерном оружии в Беларуси. И стал угрожать его применением. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что в диктаторе говорит страх:

— Давно подозревала, что Лукашенко сидит на транквилизаторах, но в этот раз он явно превысил дозу. Диктатор рассказывал, что на территории Беларуси находятся сотни ядерных ракет, что в любой момент он готов ими ударить, что он будет сам наводить их на цели, потому что договорился с Путиным, потом они будут вдвоем нажимать на «красную кнопку».

Я разговаривала со специалистами, которые работали над программой ядерного разоружения Беларуси, они утверждают, что в стране никаких ядерных ракет нет. По очень простой причине — их негде хранить. Хранилища, которые существовали в советское время для ракет с ядерными боеголовками, уничтожены. Сегодня Лукашенко их просто негде хранить, разве что в коровниках.

Не исключаю, что эти хранилища могут строиться сейчас, но на это нужно время и огромные ресурсы, которых у диктатуры сегодня нет. Они заканчиваются, а Путин не в состоянии сегодня спонсировать свою старую содержанку.

Лукашенко охвачен страхом, охвачен ужасом, потому что в Сирии пал режим его друга Асада. Человек травмирован. Скольких друзей он уже потерял? Диктатор Ирака Саддам Хусейн был повешен, Слободан Милошевич, сербский диктатор, умер в тюрьме, Муаммар Каддафи вообще был убит восставшим народом Ливии. А тут еще и друг Башар Асад вынужден бежать в Москву.

Лукашенко в огромном стрессе, боится за свою власть. Диктатор прекрасно понимает, что Россия потерпела сокрушительное поражение в Сирии. Он понимает лучше нас с вами, что ресурсов у РФ не так уж много, и они у нее заканчиваются, в том числе — на войну, которую она сегодня ведет с Украиной. И уж тем более у нее не так много осталось ресурсов для диктатуры Лукашенко в Беларуси.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип