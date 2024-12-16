«Лукашенко охвачен ужасом» 8 16.12.2024, 11:48

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Диктатор понимает, что Россия не придет на помощь.

На недавней встрече в Борисове Лукашенко внезапно заговорил о российском ядерном оружии в Беларуси. И стал угрожать его применением. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что в диктаторе говорит страх:

— Давно подозревала, что Лукашенко сидит на транквилизаторах, но в этот раз он явно превысил дозу. Диктатор рассказывал, что на территории Беларуси находятся сотни ядерных ракет, что в любой момент он готов ими ударить, что он будет сам наводить их на цели, потому что договорился с Путиным, потом они будут вдвоем нажимать на «красную кнопку».

Я разговаривала со специалистами, которые работали над программой ядерного разоружения Беларуси, они утверждают, что в стране никаких ядерных ракет нет. По очень простой причине — их негде хранить. Хранилища, которые существовали в советское время для ракет с ядерными боеголовками, уничтожены. Сегодня Лукашенко их просто негде хранить, разве что в коровниках.

Не исключаю, что эти хранилища могут строиться сейчас, но на это нужно время и огромные ресурсы, которых у диктатуры сегодня нет. Они заканчиваются, а Путин не в состоянии сегодня спонсировать свою старую содержанку.

Лукашенко охвачен страхом, охвачен ужасом, потому что в Сирии пал режим его друга Асада. Человек травмирован. Скольких друзей он уже потерял? Диктатор Ирака Саддам Хусейн был повешен, Слободан Милошевич, сербский диктатор, умер в тюрьме, Муаммар Каддафи вообще был убит восставшим народом Ливии. А тут еще и друг Башар Асад вынужден бежать в Москву.

Лукашенко в огромном стрессе, боится за свою власть. Диктатор прекрасно понимает, что Россия потерпела сокрушительное поражение в Сирии. Он понимает лучше нас с вами, что ресурсов у РФ не так уж много, и они у нее заканчиваются, в том числе — на войну, которую она сегодня ведет с Украиной. И уж тем более у нее не так много осталось ресурсов для диктатуры Лукашенко в Беларуси.

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