Министр обороны России поручил готовить армию к войне с НАТО 2 16.12.2024, 15:40

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Андрей Белоусов

В Кремле испугались войск Альянса в Европе.

Россия должна быть готова к возможному военному конфликту с НАТО в Европе «в ближайшее десятилетие», заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, о вероятности столкновения с Североатлантическим альянсом говорят последние решения, которые были приняты военным блоком. «Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Перед военными также выступил Путин, который заявил, что страны НАТО увеличивают военные расходы, а численность американских военнослужащих в Европе превысила 100 тыс. человек. «Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса», — отметил Путин. По его словам, устремления НАТО давно вышли за пределы «зоны исторической ответственности» альянса. «Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности», — сказал Путин.

Он также отметил, что США создают и готовят к размещению в передовых зонах ракеты с дальностью стрельбы до 5500 км, «при этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Путин напомнил, что эти действия запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный США и СССР в 1987 году. «Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности», — сказал Путин и пообещал, что, если США начнут разворачивать такие системы, то Россия снимет с себя добровольные ограничения и ответит тем же самым.

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