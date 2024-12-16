«Акции протеста в Грузии проводят целые сектора экономики» 1 16.12.2024, 17:22

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Протест абсолютно самоорганизованный.

В Грузии установилось «стратегическое равновесие»: власти не хватает сил на то, чтобы задушить протест, но и у протестующих «тоже пока нет особых механизмов для того, чтобы снести эту власть». Об этом сегодня, 16 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал журналист издания «Эхо Кавказа» Тенгиз Аблотия.

Он поясняет, что власти для того, чтобы задушить протесты, уже недостаточно просто разгонять митинги. Протесты приобрели массовый характер.

«Митинги, акции проводят целые сектора экономики. Каждый день выступают. Допустим, митинг айтишников. Иногда до смешного доходит. В субботу был огромный митинг, который устроили сотрудники пиар-службы и HR-специалисты… Или, допустим, митинг альпинистов. Чтобы все это заткнуть, на это у власти сил не хватит, потому что этот протест — неорганизованный. Там нет никаких лидеров. Кого-то они арестовывают, ловят каких-то молодых ребят, постоянно их допрашивают: кто вами руководит, кто это все организовывает? Нет никого. Это абсолютно самоорганизованный протест», — говорит Аблотия.

Вместе с тем он подчеркивает, что у правящей «Грузинской мечты» есть огромный силовой ресурс.

«Если пересчитать на душу населения, то он в разы больше, чем было у Януковича на Майдане. 4-5 тыс. человек — это полицейская сила. Это примерно столько, сколько было на Майдане в 47-миллионной Украине», — сравнил гость эфира.

Пока переломить ситуацию в свою пользу протестующие не могу, констатирует он.

«И вот получается такая ситуация: они не могут, и мы не можем. Это какое-то равновесие, которое постоянно сопровождается арестами, какими-то инцидентами, какими-то отдельными приключениями. И при этом параллельно эти акции протеста продолжаются», — рассказал Тенгиз Аблотия.

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