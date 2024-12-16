Reuters: У Сирии остались 26 т золота после Асада 2 16.12.2024, 22:15

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Башар Асад

Валютные запасы сократились в 70 раз.

В хранилище Центробанка Сирии осталось почти 26 т золота — столько же, сколько было до начала гражданской войны в 2011 году, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией. По расчетам агентства, стоимость золотого запаса Сирии по текущим рыночным ценам составляет $2,2 млрд.

По информации Всемирного совета по золоту, который основывается на данных сирийского Центробанка, в июне 2011-го в хранилище было 25,8 т драгоценного металла. По данным Reuters, мародеры ненадолго проникли в некоторые отделения сирийского Центробанка, похитив сирийские фунты (часть из них удалось вернуть, заявляют сирийские чиновники), но до главного хранилища не добрались. Один из источников агентства уточнил, что оно защищено от взрывов, а для открытия требуется кодовая комбинация и три ключа, которые находятся по отдельности у разных людей.

Однако, отмечают собеседники агентства, валютные резервы сирийского Центробанка сократились: один источник говорит, что они составляют около $200 млн, другой рассказал о «сотнях миллионов». По данным Международного валютного фонда, в 2010 году валютные резервы Сирии составляли $18,5 млрд, в конце 2011 года сирийский Центробанк отчитался о $14 млрд.

После 2011-го Дамаск прекратил делиться финансовой информацией с МВФ и другими международными организациями.

Нынешние и бывшие сирийские чиновники объяснили Reuters, что долларовые наличные резервы почти исчерпаны, поскольку правительство диктатора Башара Асада чаще использовало их для финансирования закупок продовольствия, топлива и оружия.

Financial Times писала, что в 2018-2019 годах Центральный банк Сирии отправил в Москву несколько самолетов с 2 т купюр номиналом $100 и €500 — в общей сложности на сумму $250 млн. по данным газеты, эти средства размещались на счетах в российских банках. Кроме того, семья Асада имеет в Москве элитную недвижимость, отмечало издание.

The Wall Street Journal сообщала, что племяннику матери Асада Анисы — Хафезу Махлуфу — принадлежит недвижимость в «элитных небоскребах» в Москве на $22,3 млн. Согласно расследованию 2019 года неправительственной организации Global Witness, всего семья Махлуф владеет элитной недвижимостью в российской столице примерно на $40 млн.

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