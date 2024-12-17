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Индия импортировала рекордные объемы золота

  • 17.12.2024, 1:19
Индия импортировала рекордные объемы золота

Спрос вырос в период празднования древнего индийского праздника фестиваля огней.

Индия в ноябре импортировала золото на 14,86 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и промышленности страны.

Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в ноябре прошлого года, и вдвое больше, чем в октябре текущего, и в целом является историческим рекордом.

Спрос на золото вырос в период празднования древнего индийского праздника фестиваля огней — Дивали, отметила аналитик World Gold Council Кавита Чако.

Также летом импортная пошлина на золото в Индии резко снизилась — с 15% до 6%, на сплав Доре — с 14,35% до 5,35%.

Всего за 11 месяцев года импорт золота в Индию составил 58,676 млрд долларов, что в полтора раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производящим его сама. По итогам первого полугодия страна импортировала около 305 тонн золота на 19,103 млрд долларов. В натуральном выражении объем вырос на 5%, в стоимостном — на 17%.

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