ЕС создаст альтернативу Starlink 17.12.2024, 3:03

Проект позволит обеспечить Европу независимым доступом к космическим технологиям.

Европейский Союз инвестирует 10,6 млрд евро в создание собственной группировки спутников для обеспечения зашифрованного глобального интернет-соединения. Проект IRIS2 станет европейской альтернативой Starlink от Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 16 декабря.

IRIS2 - многоорбитальная сеть из 290 спутников, которую планируют запустить до 2030 года. Она будет обслуживать правительства ЕС, военных и частных клиентов. Спутники обеспечат суверенитет Европы в сфере связи, что стало актуальным на фоне растущей популярности Starlink в военных операциях.

Финансирование проекта распределено так: 6 млрд евро выделит ЕС, 4,1 млрд - частные компании, еще 550 млн предоставит Европейское космическое агентство. Контракт рассчитан на 12 лет, и часть средств будет зависеть от одобрения государств-членов.

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс назвал IRIS2 «важным шагом для безопасности блока «, отметив, что Европа встает перед угрозами, например, глушение сигналов Россией.

«Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь», - объяснил Кубилюс.

Генеральный директор SES Адель Аль-Салех, чья компания работает над спутниками для IRIS2, отметил, что проект позволит обеспечить Европу независимым доступом к космическим технологиям. Часть мощностей IRIS2 будет доступна для коммерческого использования, но около половины резервируют для правительственных потребностей.

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