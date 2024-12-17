Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в центре Москвы 3 17.12.2024, 9:24

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Янис Тимма

Фото: Roman Kruchinin / Euroleague Basketball via Getty Images

Рядом с телом спортсмена обнаружен телефон с сообщением от его экс-жены Анны Седоковой.

В ночь с 16 на 17 декабря появилась трагическая новость: латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в бизнес-отеле в центре Москвы. Первоначальная версия — самоубийство. Быстро начали всплывать детали: рядом с телом спортсмена лежал телефон, на экране которого было видно сообщение от его экс-жены, известной певицы Анны Седоковой, с просьбой перезвонить, пишет championat.com.

Всего за неделю до этого, 9 декабря, стало известно о разводе Анны и Яниса. Их отношения не обходились без публичности — пара активно появлялась на развлекательных шоу и делилась подробностями своей жизни. Казалось, что между ними настоящая страсть и взаимные чувства, но за внешним лоском скрывалась драматичная реальность.

По словам Седоковой, их отношения были бурными: ссоры, расставания, примирения. Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал своих эмоций. В социальных сетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли. Он обвинял Седокову в том, что она предпочла деньги их любви.

Накануне трагедии, 16 декабря, Анна праздновала свой день рождения. Янис поздравил ее — все-таки они были вместе четыре года. Возможно, это общение и привело к трагическим последствиям. Пока остается много вопросов, и расследование должно пролить свет на обстоятельства произошедшего.

Брак с Анной сделал Тимму широко известным в России, даже среди тех, кто далек от баскетбола. Однако роль мужа звезды эстрады со временем будто бы затмила его карьеру спортсмена. А ведь Янис был действительно талантливым игроком.

Еще в 2010 году он завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии. Начав карьеру на родине, он выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером — «Мемфис Гриззлиз». Однако, как это часто бывает с европейскими игроками, шанса поиграть в НБА он так и не получил. Тем не менее Тимма проявил себя в Европе. В 2015 году он присоединился к петербургскому «Зениту», где провел два успешных сезона и стал любимцем болельщиков. В 2017 году он достиг пика своей карьеры и перешел в Евролигу, где выступал за такие клубы, как «Баскония» и «Олимпиакос».

Янис Тимма и Анна Седокова

Фото: Champioinat.com

Но Яниса всегда тянуло обратно в Россию. Он полностью ассимилировался в стране и даже после всех событий решил остаться здесь, несмотря на давление со стороны латвийской федерации. Это решение вызвало критику на его родине, но сам Тимма уже считал Россию своим домом.

С 2022 года его карьера пошла на спад. Попытки закрепиться в чемпионатах Пуэрто-Рико, Испании и Турции оказались неудачными. В этот период он находился в сложных отношениях с Анной, и, судя по всему, эмоциональные переживания не лучшим образом сказывались на его игре.

В этом году Янис принял предложение выступать в российской медиабаскетбольной лиге 3x3, еще раз подтвердив свое желание остаться в России. Это вызвало очередной скандал, но Тимма уже воспринимался здесь как «свой». Трагический финал его жизни стал шоком для всех.

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