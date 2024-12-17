закрыть
17 декабря 2024, вторник, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские грузовики разворачивают при въезде в Литву

1
  • 17.12.2024, 11:02
  • 5,120
Белорусские грузовики разворачивают при въезде в Литву
иллюстративное фото

Пограничники составляют протоколы об отказе во въезде.

Ночью в минувшее воскресенье через пункт пропуска «Шальчининкай» из Беларуси в Литву въехал зарегистрированный в Литве грузовой автомобиль DAF FT XF с полуприцепом с чешскими номерными знаками.

Водитель, 48-летний гражданин Беларуси, предъявил пограничникам личные документы и документы на транспортное средство. Подозрения вызвал один из них – свидетельство о регистрации полуприцепа.

Как выяснилось, документ не имеет средств защиты и в целом внешне мало похож на настоящее свидетельство о регистрации. В общем, оказался поддельным. Об этом сообщила СОГГ при МВД Литвы.

Стоит отметить, что за последнее время это третий случай, когда на литовской границе изымают поддельные свидетельства о регистрации на полуприцепы, зарегистрированные в Чехии. Так было и сосем недавно, когда два грузовика везли в Литву из Беларуси аттракционы.

Чем закончилось дело в этом случае? Как и в первых двух. Пограничники составили протокол об отказе во въезде в Литву и изъяли подозрительный документ. Водителю пришлось вернуться на тягаче с полуприцепом в Беларусь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип