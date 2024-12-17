Белорусские грузовики разворачивают при въезде в Литву

Белорусские грузовики разворачивают при въезде в Литву1
- 17.12.2024, 11:02
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Пограничники составляют протоколы об отказе во въезде.
Ночью в минувшее воскресенье через пункт пропуска «Шальчининкай» из Беларуси в Литву въехал зарегистрированный в Литве грузовой автомобиль DAF FT XF с полуприцепом с чешскими номерными знаками.
Водитель, 48-летний гражданин Беларуси, предъявил пограничникам личные документы и документы на транспортное средство. Подозрения вызвал один из них – свидетельство о регистрации полуприцепа.
Как выяснилось, документ не имеет средств защиты и в целом внешне мало похож на настоящее свидетельство о регистрации. В общем, оказался поддельным. Об этом сообщила СОГГ при МВД Литвы.
Стоит отметить, что за последнее время это третий случай, когда на литовской границе изымают поддельные свидетельства о регистрации на полуприцепы, зарегистрированные в Чехии. Так было и сосем недавно, когда два грузовика везли в Литву из Беларуси аттракционы.
Чем закончилось дело в этом случае? Как и в первых двух. Пограничники составили протокол об отказе во въезде в Литву и изъяли подозрительный документ. Водителю пришлось вернуться на тягаче с полуприцепом в Беларусь.