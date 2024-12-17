В Беларуси 97-летняя женщина загорелась от церковной свечки

В Беларуси 97-летняя женщина загорелась от церковной свечки8
- 17.12.2024, 11:09
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Она просто ставила ее перед иконой.
97-летняя жительница Бобруйска просто ставила свечку перед иконой. Но неосторожное движение привело к тому, что на женщине загорелась одежда. На помощь прибежали правнук и соседка. О подробностях происшествия сообщает могилевское МЧС.
Правнуку удалось затушить огонь на бабушке подручными средствами. Соседка помогла вызвать скорую помощь. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, помогли транспортировать пострадавшую женщину до кареты скорой помощи и передали медикам. После осмотра у нее было диагностировано ожоговое поражение 40% тела. Общее состояние оценивается как тяжелое.