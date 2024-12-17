Главный инсайдер Apple раскрыл новый девайс компании 1 17.12.2024, 11:26

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Ничего подобного еще не было.

Apple планирует выпустить гаджет абсолютно необычного для себя формата – складной планшет. О разработке «раскладушки» рассказал обозреватель Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Гурман описывает девайс как что-то похожее на «гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом». При этом инсайдер отмечает, что прототипы устройства, которые уже есть у Apple, имеют «почти невидимую складку», но стоит задача убрать ее абсолютно.

Apple разрабатывает складной iPad с 20-дюймовым экраном / рендер 9to5Mac

Согласно планам разработчиков, в развернутом виде дисплей такого планшета будет около 20 дюймов. У Apple еще есть много время подумать о том, как реализовать идею – релиз устройства ожидается не раньше 2028 года. К тому времени iPadOS должна быть достаточно продвинутой, чтобы запускать приложения macOS.

По данным источников, планшет в таком форм-факторе – не единственный перспективный проект Apple. В разработке также находится складной iPhone и MacBook. И один из них может выйти на рынок уже в 2026 году.

Apple остается единственным IT-гигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Пока они продолжают набирать популярность по всему миру, их отсутствие в ассортименте Купертиновцев является одной из причин, по которым компанию в 2025 году может ждать самое большое снижение объемов поставок среди других крупных брендов, говорят аналитики.

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