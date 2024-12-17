16 декабря в Беларуси зафиксирован температурный рекорд дня 17.12.2024, 12:13

Фото: charter97.org

За весь период метеонаблюдений.

Температурный рекорд дня за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован 16 декабря в Беларуси, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Бресте воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Прежний максимум продержался 18 лет (9,4 градуса в Сенно 16 декабря 2006 года). В самом Бресте перекрыт локальный рекорд 1950 года (+8,7). К тому же году относится экстремум, переписанный в Пинске (8,9 против 8,4).

В Гродно обновился рекорд, державшийся 53 года (9,6 против 8).

Новые экстремумы зафиксированы еще на 12 метеостанциях.

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