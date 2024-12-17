закрыть
17 декабря 2024, вторник, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

16 декабря в Беларуси зафиксирован температурный рекорд дня

  • 17.12.2024, 12:13
16 декабря в Беларуси зафиксирован температурный рекорд дня
Фото: charter97.org

За весь период метеонаблюдений.

Температурный рекорд дня за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован 16 декабря в Беларуси, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Бресте воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Прежний максимум продержался 18 лет (9,4 градуса в Сенно 16 декабря 2006 года). В самом Бресте перекрыт локальный рекорд 1950 года (+8,7). К тому же году относится экстремум, переписанный в Пинске (8,9 против 8,4).

В Гродно обновился рекорд, державшийся 53 года (9,6 против 8).

Новые экстремумы зафиксированы еще на 12 метеостанциях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип