16 декабря в Беларуси зафиксирован температурный рекорд дня
- 17.12.2024, 12:13
За весь период метеонаблюдений.
Температурный рекорд дня за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован 16 декабря в Беларуси, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
В Бресте воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Прежний максимум продержался 18 лет (9,4 градуса в Сенно 16 декабря 2006 года). В самом Бресте перекрыт локальный рекорд 1950 года (+8,7). К тому же году относится экстремум, переписанный в Пинске (8,9 против 8,4).
В Гродно обновился рекорд, державшийся 53 года (9,6 против 8).
Новые экстремумы зафиксированы еще на 12 метеостанциях.