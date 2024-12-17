Визовые центры Латвии упростили подачу документов для белорусов

Визовые центры Латвии упростили подачу документов для белорусов1
- 17.12.2024, 13:16
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Но не для всех.
В визовых Центрах Латвии в Минске и Витебске появилась возможность подать документы без записи на любую категорию, сообщается на сайте оператора VFS Global.
Изменения вступили в силу с 16 декабря. Однако, как уточнил телеграм-канал «Визовый крот», основной массе заявителей радоваться нововведению рано. Желающим получить туристические визы все равно придется записываться.
«Такая возможность будет только у тех категорий, кто и прежде имел право обращаться за латвийской визой: близкие родственники, поездка в экстренных случаях и так далее», — сообщил телеграм-канал.
Документы принимают в Минске с 9.00 до 11.00, в Витебске — с 8.00 до 13.00.