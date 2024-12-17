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Белорусов предупредили о проблемах на границе с Литвой

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  • 17.12.2024, 16:10
Белорусов предупредили о проблемах на границе с Литвой

Очереди могут вырасти.

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможном росте очередей на границе с Литвой. В литовских погранпереходах 17 декабря проведут работы по управлению технической инфраструктурой.

«По информации литовской стороны, сегодня, 17 декабря, с 15.00 до 23.00 возможны кратковременные сбои в работе таможенных информационных систем. Это может привести к снижению пропускной способности пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) и росту очередей транспортных средств», — сообщили в ГПК.

По состоянию на 15.00 въезда в Литву ожидали более 1100 грузовиков.

В ГПК рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую государственную границу.

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