Белорусов предупредили о проблемах на границе с Литвой 1 17.12.2024, 16:10

Очереди могут вырасти.

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможном росте очередей на границе с Литвой. В литовских погранпереходах 17 декабря проведут работы по управлению технической инфраструктурой.

«По информации литовской стороны, сегодня, 17 декабря, с 15.00 до 23.00 возможны кратковременные сбои в работе таможенных информационных систем. Это может привести к снижению пропускной способности пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) и росту очередей транспортных средств», — сообщили в ГПК.

По состоянию на 15.00 въезда в Литву ожидали более 1100 грузовиков.

В ГПК рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую государственную границу.

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