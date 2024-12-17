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СБУ заявила о разоблачении крупнейшей агентурной сети РФ

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  • 17.12.2024, 19:49
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СБУ заявила о разоблачении крупнейшей агентурной сети РФ

Вероятные шпионы «охотились» на F-16 в Украине.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины задержали 12 подозреваемых в агентурной работе на главное управление Генерального штаба РФ, известного как ГРУ. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Вероятные шпионы охотились на огневые позиции украинской противовоздушной обороны и «секретные военные аэродромы», на которых, по версии россиян, могли базироваться истребители F-16.

По данным украинской спецслужбы, подозреваемые в шпионаже действовали в Запорожье, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях отдельно друг от друга, а разведданные, вероятно, передавали находившемуся в Днепропетровской области резиденту агентурной группы.

«Для конспирации он использовал поддельные «документы прикрытия», вроде фейкового «удостоверения волонтера» и «активиста-антикоррупционера». [...] Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, вовлеченных в производство средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов», – рассказали в СБУ.

СБУ, кроме 12 вероятных российских агентов, разоблачила и подозреваемых в информаторстве – часть из них является дезертирами, самовольно покинувшими подразделения ВСУ, а впоследствии их завербовала российская спецслужба.

«Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети», – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Фигурантам может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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