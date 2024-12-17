В Беларуси массово проверяют маршрутки
- 17.12.2024, 19:56
Проводят и медицинский контроль водителей.
Госавтоинспекция по всей стране начала массовые проверки маршруток.
Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, контрольные мероприятия нужны для повышения безопасности перевозок.
Особое внимание – техническому состоянию автобусов регулярного сообщения.
Сотрудники ГАИ проверят состояние шин, использование ремней безопасности в транспорте категории М2, выполняющего междугородние и пригородные рейсы.
Будет и медицинский контроль водителей.
Если же выявят нарушения, то руководители организаций, занимающихся регулярными перевозками, получат «административку».