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В Беларуси массово проверяют маршрутки

  • 17.12.2024, 19:56
В Беларуси массово проверяют маршрутки

Проводят и медицинский контроль водителей.

Госавтоинспекция по всей стране начала массовые проверки маршруток.

Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, контрольные мероприятия нужны для повышения безопасности перевозок.

Особое внимание – техническому состоянию автобусов регулярного сообщения.

Сотрудники ГАИ проверят состояние шин, использование ремней безопасности в транспорте категории М2, выполняющего междугородние и пригородные рейсы.

Будет и медицинский контроль водителей.

Если же выявят нарушения, то руководители организаций, занимающихся регулярными перевозками, получат «административку».

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