Rheinmetall передаст Украине еще 20 БМП Marder 17.12.2024, 21:56

Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует передать Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставку профинансирует правительство ФРГ. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба компании.

В Rheinmetall отметили, что точная сумма заказа не разглашается, однако известно, что это «двухзначное число в миллионах евро». Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

«В общей сложности Rheinmetall уже передал украинским Вооруженным силам сотни боевых машин пехоты Marder», – говорится в сообщении.

Представители компании говорят, что боевые машины Marder 1A3 оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 единиц такой техники были поставлены украинским защитникам в марте 2023 года.

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