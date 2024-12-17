Rheinmetall передаст Украине еще 20 БМП Marder
- 17.12.2024, 21:56
Поставка запланирована на первую половину 2025 года.
Немецкий концерн Rheinmetall планирует передать Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставку профинансирует правительство ФРГ. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба компании.
В Rheinmetall отметили, что точная сумма заказа не разглашается, однако известно, что это «двухзначное число в миллионах евро». Поставка запланирована на первую половину 2025 года.
«В общей сложности Rheinmetall уже передал украинским Вооруженным силам сотни боевых машин пехоты Marder», – говорится в сообщении.
Представители компании говорят, что боевые машины Marder 1A3 оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 единиц такой техники были поставлены украинским защитникам в марте 2023 года.