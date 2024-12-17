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Rheinmetall передаст Украине еще 20 БМП Marder

  • 17.12.2024, 21:56
Rheinmetall передаст Украине еще 20 БМП Marder

Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует передать Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставку профинансирует правительство ФРГ. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба компании.

В Rheinmetall отметили, что точная сумма заказа не разглашается, однако известно, что это «двухзначное число в миллионах евро». Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

«В общей сложности Rheinmetall уже передал украинским Вооруженным силам сотни боевых машин пехоты Marder», – говорится в сообщении.

Представители компании говорят, что боевые машины Marder 1A3 оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 единиц такой техники были поставлены украинским защитникам в марте 2023 года.

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