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СМИ: Китайское судно пыталось повредить и датские кабели

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  • 18.12.2024, 12:03
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СМИ: Китайское судно пыталось повредить и датские кабели

Судно вело себя нетипично.

Датские СМИ сообщают, что китайское судно Yi Peng 3, подозреваемое в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, пыталось также повредить кабели вблизи датского острова Лэсё.

По данным датского телеканала TV2, сонарные изображения показывают широкие темные линии на маршруте Yi Peng 3 в ноябре, передает err.ee.

TV2 связался с тремя экспертами, которые сошлись во мнении, что доказательства подтверждают подозрения в отношении Yi Peng 3. Судно вело себя нетипично: оно снижало скорость, проходя над двумя электрическими кабелями и одним кабелем передачи данных.

Кабели связи между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой были повреждены 17 и 18 ноября в территориальных водах Швеции. В инциденте подозревается китайское судно Yi Peng 3, которое, по данным порталов морского мониторинга, находилось в зоне разрыва кабелей в момент происшествия.

С 19 ноября Yi Peng 3 находится в проливе Каттегат, окруженное военными кораблями Дании, Швеции и Германии. Дания ведет переговоры с соседними странами, однако детали обсуждений не разглашаются.

В понедельник американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве, участвующие в расследовании, сообщила, что российская разведка дала капитану Yi Peng 3 указание перерезать кабели связи с помощью якоря.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Helsingin Sanomat дал понять, что информация, представленная The Wall Street Journal, не соответствует действительности. По словам Стубба, у него нет информации, аналогичной той, которой поделилась издание WSJ.

«На основании имеющейся у меня информации крайне сложно согласиться с интерпретацией произошедшего, предложенной The Wall Street Journal», – сказал Стубб.

По его словам, расследование продолжается. Участие России в повреждении кабеля пока невозможно доказать. Финляндия ведет переговоры с Китаем, Швецией и Данией.

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