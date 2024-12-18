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Посольство Японии подтвердило задержание второго японца в Беларуси

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  • 18.12.2024, 12:21
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Посольство Японии подтвердило задержание второго японца в Беларуси

Сообщалось, что он снимал путепровод.

Япония официально подтвердила задержание своего второго гражданина в Беларуси. Соответствующее заявление 17 декабря сделало посольство страны в Минске, сообщает The Asahi Shimbun.

«Беларусь задержала второго гражданина Японии, который, как сообщается, снимал дорогу, сообщило посольство Японии в Беларуси 17 декабря. Министерство иностранных дел Беларуси уведомило посольство Японии о задержании 16 декабря», — пишет The Asahi Shimbun.

Расположение места происшествия и общий вид объекта наблюдения задержанного гражданина Японии. Изображение: Сообщество железнодорожников Беларуси

Там отмечают, что беларусские независимые СМИ сообщали о задержании гражданина Японии в начале декабря.

Посольство Японии в Беларуси обратилось в МИД страны за подтверждением и получило ответ, проинформировали в посольстве.

Однако посольство заявило, что не может разглашать имя задержанного или выдвинутые против него обвинения.

Не первый задержанный японец

Напомним, «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило 3 декабря, что на перегоне Калинковичи-Западные — разъезд Клинск Гомельского отделения БЖД задержали гражданина Японии, который снимал на видеокамеру «конструкции автодорожного путепровода трассы М10 Гомель — Кобрин».

А 4 сентября гостелеканал «Беларусь 1» сообщил, что в Беларуси «впервые пресечена деятельность японских спецслужб». Задержанный мужчина якобы собирал информацию о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и происходящем на белорусско-украинской границе, а также снимал военную инфраструктуру.

В сюжете показали задержанного японца — тот сообщил, что его зовут Наканиси Масатоси. Человек с такими именем и фамилией обнаружился на сайте Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. На сайте вуза он представлен как преподаватель японского языка на обучающих курсах «ГГУ-Профи» Института дополнительного образования.

Тогда в Японии тоже подтвердили задержание своего гражданина.

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