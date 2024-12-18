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Боевые дроны ударили по Ростову

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  • 18.12.2024, 12:29
  • 7,376
Боевые дроны ударили по Ростову

Появились видео атаки.

В ночь на среду, 18 декабря, в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы. Появились слухи, что административный центр атаковали якобы украинские боевые дроны, передает «Диалог.UA».

Telegram-каналы разместили видеоматериалы, полученные с ростовских камер наружного наблюдения: при просмотре и прослушивании можно увидеть вспышки, услышать три взрыва, а также характерный звук пролета БПЛА.

По словам некоторых российских пропагандистов, взрывы - это якобы «работа ПВО» ВС РФ.

В то же время пока доподлинно неизвестно, куда именно ударили беспилотники и какие объекты поразили.

Власти Ростова вообще ничего не сообщили об инциденте с ударами дронов по городу.

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