Боевые дроны ударили по Ростову

Боевые дроны ударили по Ростову4
- 18.12.2024, 12:29
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Появились видео атаки.
В ночь на среду, 18 декабря, в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы. Появились слухи, что административный центр атаковали якобы украинские боевые дроны, передает «Диалог.UA».
Telegram-каналы разместили видеоматериалы, полученные с ростовских камер наружного наблюдения: при просмотре и прослушивании можно увидеть вспышки, услышать три взрыва, а также характерный звук пролета БПЛА.
По словам некоторых российских пропагандистов, взрывы - это якобы «работа ПВО» ВС РФ.
В то же время пока доподлинно неизвестно, куда именно ударили беспилотники и какие объекты поразили.
Власти Ростова вообще ничего не сообщили об инциденте с ударами дронов по городу.