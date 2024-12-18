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Лукашенковские спецслужбы подбросили тело мигранта в Польшу

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  • 18.12.2024, 14:07
  • 8,328
Лукашенковские спецслужбы подбросили тело мигранта в Польшу

Польская сторона приняло тело, чтобы опознать и похоронить.

Службы РБ подбросили тело умершего мигранта на польскую территорию. Об этом в интервью PAP рассказал заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

«Когда мы в дискуссии во время общественных слушаний сосредоточились на вопросе смерти на границе, белорусы разыграли эту карту и просто подбросили нам умершего человека у пограничного забора.

Конечно, это был элемент гибридной войны и проверка нашей реакции. Мы приняли тело, чтобы опознать его и похоронить, как гласят наши ценности. Белорусы отказались принять его обратно. Это их игра», — заявил польский чиновник. Дату происшествия он не назвал.

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