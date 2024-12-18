Лукашенковские спецслужбы подбросили тело мигранта в Польшу

Лукашенковские спецслужбы подбросили тело мигранта в Польшу1
- 18.12.2024, 14:07
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Польская сторона приняло тело, чтобы опознать и похоронить.
Службы РБ подбросили тело умершего мигранта на польскую территорию. Об этом в интервью PAP рассказал заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.
«Когда мы в дискуссии во время общественных слушаний сосредоточились на вопросе смерти на границе, белорусы разыграли эту карту и просто подбросили нам умершего человека у пограничного забора.
Конечно, это был элемент гибридной войны и проверка нашей реакции. Мы приняли тело, чтобы опознать его и похоронить, как гласят наши ценности. Белорусы отказались принять его обратно. Это их игра», — заявил польский чиновник. Дату происшествия он не назвал.