На Майорке обнаружен древнейший предок млекопитающих

На Майорке обнаружен древнейший предок млекопитающих1
- 18.12.2024, 16:44
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Горгонопсы были теплокровными животными с саблевидными зубами.
Палеонтологи совершили сенсационное открытие на испанском острове Майорка: найдены останки древнейшего известного горгонопса — хищного животного, жившего около 270 миллионов лет назад и являющегося прямым предком современных млекопитающих, пишет New Voice.
Это открытие переписывает историю эволюции млекопитающих и позволяет ученым лучше понять, как выглядели первые млекопитающие и какими были экосистемы, в которых они обитали.
Найденные на Майорке останки принадлежат небольшому хищнику, длина которого составляла около метра.
Исследователи обнаружили большое количество костных фрагментов, включая череп, позвонки и конечности, что позволило воссоздать внешний вид и образ жизни этого древнего животного.
Горгонопсы были теплокровными животными с саблевидными зубами. Они были активными хищниками и занимали вершину пищевой цепи в своих экосистемах. Их внешний вид напоминал современных собак, но они не имели шерсти и ушей.
Открытие древнейшего горгонопса на Майорке стало возможным благодаря многолетним раскопкам и тщательным исследованиям.
Ученые отмечают, что это место является уникальным палеонтологическим объектом, который может предоставить множество новых данных о жизни на Земле в далеком прошлом.