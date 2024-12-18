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На Майорке обнаружен древнейший предок млекопитающих

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  • 18.12.2024, 16:44
  • 2,008
На Майорке обнаружен древнейший предок млекопитающих

Горгонопсы были теплокровными животными с саблевидными зубами.

Палеонтологи совершили сенсационное открытие на испанском острове Майорка: найдены останки древнейшего известного горгонопса — хищного животного, жившего около 270 миллионов лет назад и являющегося прямым предком современных млекопитающих, пишет New Voice.

Это открытие переписывает историю эволюции млекопитающих и позволяет ученым лучше понять, как выглядели первые млекопитающие и какими были экосистемы, в которых они обитали.

Найденные на Майорке останки принадлежат небольшому хищнику, длина которого составляла около метра.

Исследователи обнаружили большое количество костных фрагментов, включая череп, позвонки и конечности, что позволило воссоздать внешний вид и образ жизни этого древнего животного.

Горгонопсы были теплокровными животными с саблевидными зубами. Они были активными хищниками и занимали вершину пищевой цепи в своих экосистемах. Их внешний вид напоминал современных собак, но они не имели шерсти и ушей.

Открытие древнейшего горгонопса на Майорке стало возможным благодаря многолетним раскопкам и тщательным исследованиям.

Ученые отмечают, что это место является уникальным палеонтологическим объектом, который может предоставить множество новых данных о жизни на Земле в далеком прошлом.

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