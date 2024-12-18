Сбежавшие из Сирии лукашенковские дипломаты бросили белорусов на произвол судьбы 6 18.12.2024, 17:31

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23 белоруса не могут выбраться из этой страны.

В одной из гостиниц Дамаска в ожидании эвакуации находятся 23 гражданина Беларуси. Информацию «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все белорусы — мужчины, они работали в Дамаске по трудовым договорам.

— Из Сирии сейчас можно уехать только по земле. От Дамаска до границы с Ливаном — около 40 километров. Но, во-первых, дороги местами разрушены, а во-вторых, на них много солдат Сирийской освободительной армии, [от которой непонятно, чего ожидать], — говорит собеседник издания.

Белорусы на прошлой неделе связывались с дипломатами нашей страны. Однако вопрос вывоза не решается. По их словам, из-за бюрократических проблем. При этом сотрудников посольства Беларуси в Сирии вывезли в Минск 15 декабря «с учетом сложившейся на месте обстановки».

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