Польша аннулировала полторы сотни карт поляка за нарушения 1 18.12.2024, 19:15

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С начала 2024 года страна выдала 15 тысяч карт поляка.

Государственные органы Польши могут лишить людей карты поляка, пишет Most со ссылкой на Rzeczpospolita.

Чаще всего карту поляка сдают самостоятельно те, кто получает постоянный вид на жительство или польское гражданство. В этом случае карта поляка просто больше не нужна. Но случается, что карты поляка аннулируют за нарушения.

157 карт поляка аннулировали за то, что для их получения использовались фальшивые документы, а также по причинам, связанным с безопасностью. Еще у четырех человек карты поляка забрали за «поведение, недостойное Польской Республики и поляка».

145 иностранцев отказались от карт поляка сами. Скорее всего, большинство таких случаев связано с давлением на людей в Беларуси. Карту поляка запрещено иметь белорусским госслужащим. Также известно о случаях, когда работников госпредприятий заставляли отказаться от этого документа, угрожая увольнением.

С начала 2024 года Польша выдала 15 тысяч карт поляка. Всего же за все время действия документа было выдано более 206 тысяч карт поляка.

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