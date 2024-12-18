Россиян предложили штрафовать за дарение алкоголя

Россиян предложили штрафовать за дарение алкоголя16
- 18.12.2024, 22:39
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Законопроект уже готов.
В России предложили штрафовать население за дарение алкоголя друг другу. С такой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Там же он опубликовал свой проект поправок к Закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Он считает, что алкоголь не может быть подарком, а такие презенты ведут к тому, что россияне употребляют спиртное в неумеренных количествах.
«Водка, вино, коньяк сначала будут переходить из рук в руки, а потом употребляться на праздниках в совершенно неумеренных количествах. Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя! И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алкоголь — яд!» — пояснил Свинцов.
Он добавил, что «близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо».
В качестве альтернативы он предложил россиянам дарить только то, что «может вызывать радость и приносить пользу»: билеты в кино, театр или музей, абонементы в спортзалы, путевки в санаторий, полезные книги, сертификаты на получение дополнительного образования.
Также он предложил ввести наказание для тех, кто дарит алкоголь. В частности, физлиц штрафовать на 5 тысяч российских рублей (около 48 долларов), должностных лиц — на сумму от 35 до 50 тысяч (от 335 до 477 долларов), а предприятия — на 100 тысяч рублей (около 955 долларов).