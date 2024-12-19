закрыть
19 декабря 2024, четверг, 2:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС требует от режима Лукашенко выпустить из тюрьмы своего сотрудника

  • 19.12.2024, 5:19
ЕС требует от режима Лукашенко выпустить из тюрьмы своего сотрудника
Николай Хило

Ему грозит до 12 лет заключения.

Внешнеполитическая служба Европейского Союза призвала режим Лукашенко освободить Николая Хило, сотрудника представительства ЕС в Беларуси, которому грозит до 12 лет заключения.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Хиппер сказала порталу Politico.

Хило находится под стражей еще с 24 апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы.

По информации беларусского правозащитного центра «Вясна», который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Сотрудник представительства ЕС должен предстать перед судом 23 декабря, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 12 лет.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его. Мы поднимаем вопрос о нем перед Беларусью во время всех наших контактов с ней», – заявила Хиппер.

Она также подчеркнула, что Хило остается работником представительства ЕС, которое «поддерживает регулярные контакты с его семьей и адвокатом и внимательно следит за его делом».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников