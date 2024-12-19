ЕС требует от режима Лукашенко выпустить из тюрьмы своего сотрудника
- 19.12.2024, 5:19
Ему грозит до 12 лет заключения.
Внешнеполитическая служба Европейского Союза призвала режим Лукашенко освободить Николая Хило, сотрудника представительства ЕС в Беларуси, которому грозит до 12 лет заключения.
Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Хиппер сказала порталу Politico.
Хило находится под стражей еще с 24 апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы.
По информации беларусского правозащитного центра «Вясна», который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.
Сотрудник представительства ЕС должен предстать перед судом 23 декабря, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 12 лет.
«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его. Мы поднимаем вопрос о нем перед Беларусью во время всех наших контактов с ней», – заявила Хиппер.
Она также подчеркнула, что Хило остается работником представительства ЕС, которое «поддерживает регулярные контакты с его семьей и адвокатом и внимательно следит за его делом».