Удар ATACMS по комбинату «Каменский»: ВСУ выбили точку опоры из-под войск РФ
- 19.12.2024, 10:52
Топливо с завода используется для баллистических ракет «Искандер» и ряда РСЗО.
Атака ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по комбинату «Каменский» в Каменске-Шахтинском 18 декабря была чрезвычайно важной с точки зрения тактики сразу по нескольким причинам, выбив «точку опоры» из-под российских войск.
Ракетное топливо, которое производят на данном заводе, используется в ряде РСЗО: «Торнадо-С», «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщили в Defense Express.
Топливо с «Каменского» используется для баллистических ракет «Искандер» (дальность поражения до 500 км). Известно, что и советские «Тополи» (дальность поражения 11-12 тыс. км) поднимало в небо именно топливо с указанного комбината.
Дополнительной целью ВСУ можно назвать ЗРК «С-400» и два ЗРКП «Панцирь», которые прикрывали объект.
В аккаунте Cyber Boroshno в соцсети X показали на фото и видео, куда именно попали украинские ракеты. В публикации отметили: завод еще с 2020 года был переведен на 12-часовой рабочий день.
Удар ракетами по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Камєнскій"— Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) December 18, 2024
Локація: Кам'янск-Шахтинський, ростовська область
Комбінат виробляє ракетне паливо й ще у 2020 році був переведений на 12-годинні робочі зміни.
оператор - 48.2996222, 40.1868895 pic.twitter.com/1tNHOz6uOL