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Удар ATACMS по комбинату «Каменский»: ВСУ выбили точку опоры из-под войск РФ

  • 19.12.2024, 10:52
Удар ATACMS по комбинату «Каменский»: ВСУ выбили точку опоры из-под войск РФ

Топливо с завода используется для баллистических ракет «Искандер» и ряда РСЗО.

Атака ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по комбинату «Каменский» в Каменске-Шахтинском 18 декабря была чрезвычайно важной с точки зрения тактики сразу по нескольким причинам, выбив «точку опоры» из-под российских войск.

Ракетное топливо, которое производят на данном заводе, используется в ряде РСЗО: «Торнадо-С», «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщили в Defense Express.

Топливо с «Каменского» используется для баллистических ракет «Искандер» (дальность поражения до 500 км). Известно, что и советские «Тополи» (дальность поражения 11-12 тыс. км) поднимало в небо именно топливо с указанного комбината.

Дополнительной целью ВСУ можно назвать ЗРК «С-400» и два ЗРКП «Панцирь», которые прикрывали объект.

В аккаунте Cyber Boroshno в соцсети X показали на фото и видео, куда именно попали украинские ракеты. В публикации отметили: завод еще с 2020 года был переведен на 12-часовой рабочий день.

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