СМИ: Оба энергоблока БелАЭС остановлены 3 19.12.2024, 15:22

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Один — из-за неисправности.

Оба энергоблока Белорусской атомной электростанции вот уже две недели не вырабатывают электричество. И если первый находится на плановом ремонте, то второй отключен из-за неисправности контура, являющегося носителем радиоактивной среды. Эту информацию «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Узнали подробности.

— Отключение энергоблока № 2 произошло в ночь на 4 декабря. Предполагаемая причина — срабатывание защиты из-за неисправности (нарушение герметичности) первого контура. Он является носителем радиоактивной среды и находится на обслуживании реакторного цеха, — утверждает собеседник «Зеркала». — При этом первый энергоблок тоже не работает. Но его отключили планово для предупредительного ремонта. Своей электроэнергии БелАЭС не вырабатывает уже три недели и берет необходимое для работы электричество из общей энергосистемы страны.

Если о ремонте первого энергоблока информация на официальном сайте АЭС есть, то о неработающем втором — нет. В разделе «Производственные показатели» сообщается, что на 19 декабря 2024 года он находится в промышленной эксплуатации. Проще говоря, работает.

Журналист «Зеркала» под видом обеспокоенного гражданина позвонил в приемную генерального директора БелАЭС. Секретарь подтвердила, что второй энергоблок станции действительно не работает, но не смогла сказать, с какого дня.

— Да, второй энергоблок не работает, — сообщила секретарь. — Для получения ответов на оставшиеся вопросы вам нужно позвонить в информационный центр.

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