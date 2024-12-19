закрыть
19 декабря 2024, четверг, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Оба энергоблока БелАЭС остановлены

3
  • 19.12.2024, 15:22
  • 2,206
СМИ: Оба энергоблока БелАЭС остановлены

Один — из-за неисправности.

Оба энергоблока Белорусской атомной электростанции вот уже две недели не вырабатывают электричество. И если первый находится на плановом ремонте, то второй отключен из-за неисправности контура, являющегося носителем радиоактивной среды. Эту информацию «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Узнали подробности.

— Отключение энергоблока № 2 произошло в ночь на 4 декабря. Предполагаемая причина — срабатывание защиты из-за неисправности (нарушение герметичности) первого контура. Он является носителем радиоактивной среды и находится на обслуживании реакторного цеха, — утверждает собеседник «Зеркала». — При этом первый энергоблок тоже не работает. Но его отключили планово для предупредительного ремонта. Своей электроэнергии БелАЭС не вырабатывает уже три недели и берет необходимое для работы электричество из общей энергосистемы страны.

Если о ремонте первого энергоблока информация на официальном сайте АЭС есть, то о неработающем втором — нет. В разделе «Производственные показатели» сообщается, что на 19 декабря 2024 года он находится в промышленной эксплуатации. Проще говоря, работает.

Журналист «Зеркала» под видом обеспокоенного гражданина позвонил в приемную генерального директора БелАЭС. Секретарь подтвердила, что второй энергоблок станции действительно не работает, но не смогла сказать, с какого дня.

— Да, второй энергоблок не работает, — сообщила секретарь. — Для получения ответов на оставшиеся вопросы вам нужно позвонить в информационный центр.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников