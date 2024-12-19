Эстония запретила несовершеннолетним участвовать в мероприятиях Беларуси и РФ 19.12.2024, 16:31

Речь идет о мероприятиях, на которых распространяется дезинформация или поддерживается агрессия против Украины.

19 декабря на заседании правительства Эстонии было принято решение ввести запрет на участие граждан и жителей этой страны в возрасте младше 18 лет в российских и белорусских пропагандистских и провоенных мероприятиях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции в Таллине.

Речь идет о мероприятиях, организованных в РФ, Беларуси и на оккупированных Россией территориях Украины, на которых распространяется дезинформация или поддерживается агрессия, сказал министр.

«Санкция введена с целью защищать жителей Эстонии от влияния России и Беларуси», — подчеркнул Цахкна.

Меры, по его словам, направлены не против детей и молодежи, а против юридических и физических лиц, которые организовывают такие мероприятия. По словам министра, учредители таких организаций в Эстонии могут быть наказаны существенными штрафами, а также их могут лишить свободы на срок до пяти лет.

«Дети часто не понимают, что красивые мероприятия проводятся с целью оправдания оккупации Украины и убийства людей, — подчеркнул Цахкна. — Россия использует тактику мягкой силы — спорт, культуру. Молодые люди оказывались в среде, в которой оправдывалась агрессивная деятельность России».

По словам министра, к введению подобной санкции «проявляют интерес другие партнеры ЕС».

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