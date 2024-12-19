В Италии решили, как будут называть безалкогольное вино 19.12.2024, 19:45

Безалкогольным будут считать вино крепостью не более 0,5%.

До конца 2024 года министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида подпишет указ, посвященный безалкогольным винам и утверждающий для них отдельное наименование. Об этом пишет Gambero Rosso. Проект указа согласовала Конференция областей и автономных провинций — консультативный орган, состоящий из представителей регионов страны.

По данным издания, не допускается использование формулировок alcool zero или alcool free (с ит. «ноль алкоголя» и «без алкоголя»). Вместо этого производителям необходимо будет писать dealcolato (деалкоголизированное) или parzialmente dealcolato (частично деалкоголизированное).

По словам генерального секретаря Unione Italiana Vini (Итальянский союз винодельческих компаний) Паоло Кастелетти, новый закон вносит еще одну важную коррективу. Теперь производители смогут выпускать безалкогольные вина на тех же предприятиях, что и алкогольные, но на отдельном оборудовании и в отдельном помещении. По его словам, возможность производить безалкогольные вина даст итальянским производителям доступ к новому сегменту рынка, на который приходятся 36% потребителей вина в Италии.

Как поясняет исследовательский Фонд Умберто Веронези (Fondazione Veronesi), в Италии вином можно называть продукцию с содержанием алкоголя не менее 9%.

Безалкогольным будут считать вино крепостью не более 0,5%, а частично безалкогольным — крепостью от 0,5% до 9%.

В октябре аналитики компании GlobalData предсказали рост рынка безалкогольных напитков в мире до 2028 года на 36,7% — до $478,9 млн.

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