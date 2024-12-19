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Bloomberg: G7 обсуждает ужесточение потолка цен на российскую нефть

  • 19.12.2024, 19:56
Bloomberg: G7 обсуждает ужесточение потолка цен на российскую нефть

Рассматривается полный запрет на переработку российской сырой нефти.

Страны G7 («Большая семерка») обсуждают способы ужесточить потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, рассматривается фактическая замена механизма с потолком цен полным запретом на переработку российской сырой нефти. Также в G7 обсуждают возможность снижения ценового порога с нынешних $60 до примерно $40, сообщили агентству источники.

По словам собеседников Bloomberg, обсуждения пока продолжаются, и консенсуса относительно следующих шагов в организации нет.

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