Bloomberg: G7 обсуждает ужесточение потолка цен на российскую нефть
- 19.12.2024, 19:56
Рассматривается полный запрет на переработку российской сырой нефти.
Страны G7 («Большая семерка») обсуждают способы ужесточить потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В частности, рассматривается фактическая замена механизма с потолком цен полным запретом на переработку российской сырой нефти. Также в G7 обсуждают возможность снижения ценового порога с нынешних $60 до примерно $40, сообщили агентству источники.
По словам собеседников Bloomberg, обсуждения пока продолжаются, и консенсуса относительно следующих шагов в организации нет.