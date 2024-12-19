Bloomberg: G7 обсуждает ужесточение потолка цен на российскую нефть 19.12.2024, 19:56

Рассматривается полный запрет на переработку российской сырой нефти.

Страны G7 («Большая семерка») обсуждают способы ужесточить потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, рассматривается фактическая замена механизма с потолком цен полным запретом на переработку российской сырой нефти. Также в G7 обсуждают возможность снижения ценового порога с нынешних $60 до примерно $40, сообщили агентству источники.

По словам собеседников Bloomberg, обсуждения пока продолжаются, и консенсуса относительно следующих шагов в организации нет.

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