Акции «Газпрома» упали после слов Путина о транзите газа через Украину 1 19.12.2024, 20:09

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Диктатор РФ сообщил, что контракта на транзит газа через Украину уже не будет.

Акции «Газпрома» на минимуме упали на 1,25%, до ₽106,7, свидетельствуют данные торгов на 16:34 мск. Бумаги компании снизились после того, как президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, исключил возможность продления контракта на транзит российского газа через Украину. По данным на вечер 19 декабря, котировки нефтегазовой компании снижаются на 0,71%, до ₽107,28.

По словам правителя РФ, продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром», по его мнению, это переживет. Глава государства подчеркнул, что именно украинская сторона отказалась от продления контракта, «хотя получала от нас где-то $700–800 млн в год». «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет», — сказал Путин.

Акции «Газпрома» в течение дня демонстрируют повышенную волатильность . 19 декабря Bloomberg сообщил о том, что лидеры ЕС и глава Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудят продление соглашения о транзите газа из России. На этом фоне котировки концерна подскочили на 2,88% и на пике составили ₽111,16 за бумагу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что продолжения транзита российского газа в Европу не будет.

«Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможность дополнительно зарабатывать миллиарды на нашей крови», — заявил Зеленский.

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