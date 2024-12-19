Премьер Ливии назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России 1 19.12.2024, 21:44

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Абдул Хамид Дбейба

О возможности такого маневра писала WSJ со ссылкой на чиновников США и Ливии.

Ливия будет сражаться и сопротивляться тем, кто попробует въехать в страну без разрешения. Об этом заявил премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба, комментируя предположения экспертов, что Россия может перебросить часть военных из Сирии в Ливию.

Никто не будет принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу», — сказал Дбейба (цитата по Bloomberg). «Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — добавил премьер-министр. Он при этом указал, что в стране открыты к соглашениям с России, которые касаются образовательной сферы.

Ранее о том, что Россия может перебрасывать военную технику из Сирии в Ливию после падения режима Башара Асада, сообщало The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Ливии. При этом издание не приводило никаких деталей о масштабах возможной переброски. «Некоторые аналитики предлагают в качестве альтернативного плацдарма восточную часть Ливии», — сообщил Bloomberg и напомнил, что о возможной переброске также заявлял министр обороны Италии Гвидо Кросетто. «Это нехорошо», — говорил он в интервью газете La Repubblica.

Технику могут перебрасывать на восток страны, территорию которого контролирует правительство маршала Халифа Хафтара, который поддерживает близкие отношения с Россией. Он, в частности, приезжал в Россию в 2023 году на встречу в Минобороны. До этого в Ливию приезжала делегация Минобороны, которую возглавлял замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Вопрос будущего российских баз в Сирии встал после падения в стране режима Башара Асада. Сейчас российское военное присутствие сохраняется, писал, в частности, Reuters.

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах — авиабазы в Латакии и военно-морского пункта в Тартусе, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Позже переговоры подтвердили в Кремле. «Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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