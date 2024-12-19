Армения предложила Азербайджану возобновить ж/д сообщение 2 19.12.2024, 22:16

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Железнодорожное сообщение между Баку и Ереваном было прекращено в 1990-х.

Армения отправила Азербайджану предложение о возобновлении железнодорожного сообщения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Armenpress.

«По нашей оценке, мы нашли решение, как возобновить железнодорожное сообщение, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана. Предложение этого решения в письменном виде мы отправили Азербайджану и ждем его положительной реакции. Когда эта реакция будет получена, необходимо будет быстро подписать договор и приступить к строительству железной дороги», — рассказал политик.

Железнодорожное сообщение между Баку и Ереваном было прекращено в 1990-х годах после начала военных действий в Нагорном Карабахе.

В начале октября на саммите СНГ в Москве Пашинян заявил о том, что «достаточно согласованного контента» и Армения готова заключить мирный договор «уже сейчас». Алиев, в свою очередь, сказал о том, что договор будет подписан при согласовании всех пунктов.

В июле Алиев говорил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Еревану, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».

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