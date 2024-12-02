В Беларуси начинается решающая неделя для курса доллара 2.12.2024, 8:12

Устоит ли белорусский рубль.

Закончилась последняя неделя осени. Очередная неделя и очередные максимумы. На этот раз потрясение пришло на белорусский валютный рынок. Плавно разогнавшись с начала ноября, обменный курс доллара США к четвергу 28 ноября достиг исторического максимума в USD/BYN 3,5951. В последнюю торговую сессию курс скорректировался и месяц закончился со значением USD/BYN 3,5701, пишет myfin.by.

Рывок курса и объемов торгов

Итого за последнюю неделю курс доллара США прибавил +4,18% и с начала года рост «бакса» составляет уже +12,36%. Кроме этого, объём торгов долларом за прошлую неделю поднялся до 102,475 млн долларов.

Обменный курс российского рубля совершенно очевидно снижался и на прошлой неделе опускался до годового минимума в RUB/BYN 3,2927 за 100 российских рублей. Курс закрытия месяца RUB/BYN 3,2981. Объём торгов за прошлую неделю также на максимальных отметках в 30683,810 млн российских рублей. Это немного более 288 миллионов долларов США в эквиваленте.

Рост обменного курса доллара США и падение курса российского рубля было ожидаемым событием, но не до такой степени. Как и ранее, все изменения курсов на белорусском рынке были обусловлены падением российского рынка. В четверг, 28 ноября, курс доллара на московском внебиржевом рынке поднимался до USD/RUB 114,5, евро торговалось выше 120 рублей. И только после отмены 27 ноября Центробанком России покупки валюты на внутреннем рынке рубль начал стабилизироваться и закончил неделю и месяц на отметке USD/RUB 106,64.

Почему вырос спрос на валюту?

Причиной такого резкого спроса на иностранную валюту называют опасения внутреннего рынка по поводу последних санкций Запада в отношении российских кредитных организаций. В первую очередь в отношение Газпромбанка, через который поступали основные платежи за экспортируемые энергоносители.

Кроме этого, финансовые власти России считают текущий курс приемлемым для государственного бюджета, ведь в таких условиях в казну поступают незапланированные доходы. За счёт курсовой разницы стоимость нефти, заложенная в бюджет текущего года, существенно выше расчётной, а это совсем нелишние 100 – 150 млрд рублей. Возможно, после пробития психологического уровня в 110 рублей за доллар Центробанк принял, что это в ближайшей перспективе послужит проинфляционным фактором, но это будет уже, вероятнее всего, в следующем году.

Отразится ли рост курса доллара в РФ на Беларуси?

Для белорусского бюджета рост курса доллара также не представляет угрозу, поскольку он нивелируется падением курса российской валюты, что делает импорт из России в Беларусь дешевле. Правда экспорт при этом теряет, но в силу того, что импортируем мы всё-таки больше – выгода очевидна.

На текущей неделе продолжаем наблюдать за российским рынком и не исключено, что там продолжится коррекция, начавшаяся в прошлую пятницу. Всё-таки санкции и их следствие – это технические проблемы и по мере их решения (обходные пути и т.д.) наполнение российского рынка валютой возобновится.

Но, помня заявление министра финансов РФ господина Силуанова, что курс устраивает – маловероятно, что рубль укрепится ниже 100 рублей за доллар. Кроме этого, в конце текущей неделе выходит ноябрьская статистика рынка рабочей силы в Штатах, последняя накануне заседания ФРС 18 декабря. Данные зададут тренд до конца месяца и года. Прогноз на рост числа занятых, и, при его реализации, курс доллара может укрепиться до EUR/USD 1,0450. Это также будет работать против российской валюты.

Прогноз на неделю

В целом текущая неделя может стать определяющей на весь декабрь и начало следующего года. В том случае, если российский рубль устоит около 100 рублей за доллар, на белорусском валютном рынке можно ожидать консолидации около USD/BYN 3,48 – 3,50. Российский рубль в этом случае может вернуться чуть выше RUB/BYN 3,30 за 100 российских рублей.

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