В Польше поврежден нефтепровод «Дружба»
- 2.12.2024, 9:29
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Возможно, это диверсия.
Под Пневами в Польше произошла утечка из трубопровода «Дружба», передает польский телеканал TVN24 со ссылкой на пожарную службу. Авария произошла еще в воскресенье, 1 декабря, угрозы возгорания или взрыва нет, но на национальной дороге № 92 ввели попеременное движение, отметили пожарные.
Польский оператор нефтепровода PERN не исключает никаких версий повреждения трубопровода – от диверсии до чисто технических причин.
Западный участок трубопровода «Дружба» связывает сырьевую базу возле Плоцка с НПЗ в немецком Шведте. В PERN подтвердили, что, несмотря на аварию, продолжают снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в Шведте.