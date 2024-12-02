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В Польше поврежден нефтепровод «Дружба»

  • 2.12.2024, 9:29
  • 3,318
В Польше поврежден нефтепровод «Дружба»

Возможно, это диверсия.

Под Пневами в Польше произошла утечка из трубопровода «Дружба», передает польский телеканал TVN24 со ссылкой на пожарную службу. Авария произошла еще в воскресенье, 1 декабря, угрозы возгорания или взрыва нет, но на национальной дороге № 92 ввели попеременное движение, отметили пожарные.

Польский оператор нефтепровода PERN не исключает никаких версий повреждения трубопровода – от диверсии до чисто технических причин.

Западный участок трубопровода «Дружба» связывает сырьевую базу возле Плоцка с НПЗ в немецком Шведте. В PERN подтвердили, что, несмотря на аварию, продолжают снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в Шведте.

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