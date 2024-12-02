Турция ставит России свои условия
- Илия Куса
- 2.12.2024, 11:26
Тайминг выбран по понятным причинам.
По Сирии. Обострение вокруг Алеппо – это возвращение к подзабывшейся модели взаимоотношений Турции и РФ, когда силовые ресурсы используются для создания давления и изменения конфигурации сил перед переговорами.
Анкара хочет завершить войну в Сирии на своих условиях:
1. Уход Башара Асада или его политическая маргинализация в результате конституционных реформ.
2. Интеграция подконтрольных боевиков в политическую систему послевоенной Сирии.
3. Ликвидация курдского автономного анклава на северо-востоке и севере, включая северный Алеппо.
4. Легитимизация турецкого присутствия в пограничье в той или иной форме, например, путем расширения прав регионов для цементирования их статуса как одного из ключевых стейкхолдеров в послевоенной Сирии.
Тайминг выбран по понятным причинам: сирийская армия расслабилась и слаба, Россия занята Украиной, Иран занят Израилем, а «Хезболла» временно зализывает раны после эскалации с Израилем и гибели их руководства.
Потеря Алеппо поставит Сирию и РФ в худшие переговорные позиции по вопросам, которые интересуют Турцию, однако вряд ли это приведет к коллапсу российского присутствия в Сирии. Дальше будет новый виток дипломатии и попытки принудить друг друга к уступкам.
Россия давно уже осознала, что политически закончить войну они не могут без договорняков с турками, арабами и курдами, поэтому они форсировали идею нормализации отношений между Анкарой и Дамаском последние два года. Само же сирийское направление для них стало второстепенным еще в 2021-м и тем более в 2022 году.
Илия Куса, «Фейсбук»