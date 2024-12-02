Польша ввела санкции против белорусского экспортера азотных удобрений 3 2.12.2024, 12:50

Фирма-посредник помогала «Гродно-Азоту» обходить западные санкции.

Польша ввела санкции против белорусского экспортера азотных удобрений. Предполагается, что фирма-посредник NFT LLC помогала «Гродно-Азоту» обходить западные санкции, наложенные три года назад за увольнения рабочих за «политику». NFT LLC поставляла с «Гродно-Азота» в ЕС карбамид. Санкционный список дополнили по инициативе Национальной налоговой администрации, сообщает «Еврорадио».

Еще в начале 2023 года появилось расследование о том, как «Гродно Азот» обходит санкции и продает удобрения в Европу. В Литве были задержания. Но и после этого серые схемы работали.

В Польше обеспокоились ростом импорта азотных удобрений из РБ и РФ (за последний год — вдвое). В этих странах себестоимость производства значительно ниже из-за низких цен на газ. Поэтому польские производители, которым трудно конкурировать, начали протестовать.

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