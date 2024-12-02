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Пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы

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  • 2.12.2024, 13:31
  • 9,810
Пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы

Они демонстративно слили воду.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В соцсетях появилось видео, как пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы. Работники МЧС демонстративно слили воду.

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