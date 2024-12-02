Пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы9
- 2.12.2024, 13:31
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Они демонстративно слили воду.
В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
В соцсетях появилось видео, как пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы. Работники МЧС демонстративно слили воду.
Пожарные отказались снабжать автомобили для разгона митингов водой. Они демонстративно опустошили баки!— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) November 30, 2024
Система потихоньку рушится!
Сильнейшая гражданская позиция! Горжусь вами ребята! 😍🇬🇪✌️🇪🇺❤️🔥 #Тбилиси pic.twitter.com/X3zsQrfjmd