Пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы 9 2.12.2024, 13:31

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Они демонстративно слили воду.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В соцсетях появилось видео, как пожарные в Тбилиси отказались заправлять полицейские водометы. Работники МЧС демонстративно слили воду.

Пожарные отказались снабжать автомобили для разгона митингов водой. Они демонстративно опустошили баки!

Система потихоньку рушится!

Сильнейшая гражданская позиция! Горжусь вами ребята! 😍🇬🇪✌️🇪🇺❤️‍🔥 #Тбилиси pic.twitter.com/X3zsQrfjmd — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) November 30, 2024

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