В Грузии началась студенческая забастовка 2 2.12.2024, 14:00

3,094

Молодежь и преподаватели выступают за европейский выбор.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Сегодня, как сообщает «Эхо Кавказа», в стране началась студенческая забастовка.

В Батуми студенты и лекторы собирались возле Государственного университета имени Шота Руставели. Главное требование протестующих «возвращение Грузии на европейский курс».

Студенты в Тбилиси проводят акцию протеста. Молодые люди собираются у первого корпуса ТГУ, где планируют потребовать от руководства госуниверситета остановить учебный процесс, а также призывают учащихся присоединиться к протестам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com