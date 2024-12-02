В Грузии началась студенческая забастовка

В Грузии началась студенческая забастовка2
- 2.12.2024, 14:00
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Молодежь и преподаватели выступают за европейский выбор.
В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
Сегодня, как сообщает «Эхо Кавказа», в стране началась студенческая забастовка.
В Батуми студенты и лекторы собирались возле Государственного университета имени Шота Руставели. Главное требование протестующих «возвращение Грузии на европейский курс».
Студенты в Тбилиси проводят акцию протеста. Молодые люди собираются у первого корпуса ТГУ, где планируют потребовать от руководства госуниверситета остановить учебный процесс, а также призывают учащихся присоединиться к протестам.