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В Грузии началась студенческая забастовка

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  • 2.12.2024, 14:00
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В Грузии началась студенческая забастовка

Молодежь и преподаватели выступают за европейский выбор.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Сегодня, как сообщает «Эхо Кавказа», в стране началась студенческая забастовка.

В Батуми студенты и лекторы собирались возле Государственного университета имени Шота Руставели. Главное требование протестующих «возвращение Грузии на европейский курс».

Студенты в Тбилиси проводят акцию протеста. Молодые люди собираются у первого корпуса ТГУ, где планируют потребовать от руководства госуниверситета остановить учебный процесс, а также призывают учащихся присоединиться к протестам.

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