В российском Кузбассе забастовали шахтеры 2.12.2024, 14:40

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иллюстративное фото

Из-за невыплаты зарплат.

В Кемеровской области РФ на шахте «Инская» прошла забастовка работников из-за невыплаты зарплат и невыполнения обещаний по погашению долгов. На административно-бытовом комплексе (АБК) шахты собралась примерно треть от подписавших уведомление о начале забастовки. Об этом сообщают «Сибирь.Реалии» со ссылкой на родственников шахтеров.

Уже через полчаса от начала протеста к шахтерам вышли представители предприятия, пообещали погасить долги в течение двух месяцев и бастующие разошлись, пишет телеграм-канал «Говорит НеМосква». Это была уже третья забастовка работников шахты «Инская».

Ранее более 400 горняков шахты подписали уведомления о предстоящем сокращении. Им пообещали выплатить часть долгов по зарплате за счет благотворительного фонда, если они подпишут документы о том, что ознакомлены с планами по сокращению сотрудников.

По словам губернатора Ильи Середюка, областной штаб решил выплатить уволенным сотрудникам зарплату за три месяца. Кроме того, горнякам отсрочат платежи за детские сады и коммунальные услуги. По словам самих шахтеров, долги так и не начали погашать.

«Даже не перевели алименты, которые ранее удерживались из зарплат некоторых горняков», – сообщили собеседники Сибирь.Реалии.

В конце ноября Следственный комитет возбудил на директора ООО «Шахта «Инская» Дениса Немыкина уголовное дело о невыплате зарплат. По данным ведомства, общая сумма долга превышает 65 миллионов рублей. При обыске у Немыкина была изъята документация, свыше 1,9 миллиона рублей и 2 тысячи долларов.

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