В Польше перекрыли канал контрабанды белорусских сигарет 5 2.12.2024, 17:24

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В задержаниях участвовали около 260 правоохранителей.

В Польше задержали преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет из Беларуси и Словакии. Эта группа в 2020-2021 годах нелегально ввезла в Польшу не менее 19 миллионов пачек сигарет, сообщил Минфин Польши.

Задержания участников группы прошли на территории четырех польских воеводств. Всего был задержан 21 гражданин Польши. В задержании участвовали около 260 правоохранителей.

Задержанных обвиняют в участии в организованной преступной группе, контрабанде сигарет и получении материальных вознаграждений в связи с исполнением общественных обязанностей. Арест на три месяца получили 16 человек, четырех освободили под залог. На одного выдан запрос на арест.

Сообщается, что в число задержанных попали трое пенсионеров, трое бывших сотрудников таможни и одна нынешняя таможенница. На тот момент задержания она работала на переходе в Кузнице.

Участники группы ввозили сигареты из Беларуси и Словакии через пограничные переходы в Кузнице и Хыжне. Для перевозки использовалось не менее 27 грузовых автомобилей. Руководство группы платило за информацию, включая работу пограничных переходов.

Задержанным грозит до 10 лет заключения. Ущерб бюджету Польши от их действий оценивается более 435 млн злотых (101 млн евро).

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