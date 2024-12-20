В Перу родился первый в мире ребенок, который был зачат с помощью революционной технологии 20.12.2024, 1:29

Она использует стволовые клетки, чтобы помочь эмбриону дозреть вне тела.

В Перу родился первый в мире ребенок, который был зачат с помощью революционной технологии оплодотворения. Она предполагает использование стволовых клеток для помощи эмбриону в созревании вне тела. Компания Gameto, которая разработала этот метод, утверждает, что он быстрее, безопаснее и доступнее, чем традиционное ЭКО, сообщает New Atlas.

Первый ребенок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) появился на свет в 1978 году. С тех пор метод помог миллионом людей во всем мире преодолеть проблемы с фертильностью и стать родителями. Но не лишен он и некоторых недостатков.

При традиционном ЭКО зрелые яйцеклетки извлекаются из яичников и оплодотворяются спермой в лаборатории. После пяти дней в защищенной лабораторной среде оплодотворенная яйцеклетка (эмбрион) переносится в матку в надежде на наступление беременности. Но это только конечная стадия процесса. Перед забором яйцеклеток яичники стимулируют для того, чтобы они выработали большее количество яйцеклеток, чем обычно. Для этого вводят две гормональные инъекции в день, иногда до 90 за курс. Полный цикл ЭКО занимает примерно две-три недели.

К недостаткам ЭКО можно отнести то, что оно не дает гарантий наступления беременности. Существует также возможность многоплодной беременности, которая несет свои риски. Кроме того, необходимые инъекции гормонов могут вызвать синдром гиперстимуляции яичников, при котором яичники становятся опухшими и болезненными. Присутствует также эмоциональное и физическое истощение пар, вынужденных ходить на постоянные осмотры и пребывающих в состоянии неопределенности. Кроме того, процедура достаточно дорогая.

Gameto – биотехнологическая компания, возглавляемая женщинами, которая занимается улучшением репродуктивного здоровья женщин. Она разработала новую технологию оплодотворения, которая получила название Fertilo. По утверждению компании, новая технология является альтернативой ЭКО и обладает меньшими недостатками.

«Преодолевая основные проблемы традиционного ЭКО, такие как длительные циклы лечения, значительные побочные эффекты, а также эмоциональное и физическое напряжение, Fertilo обеспечивает потенциально более быстрое, безопасное и доступное решение для семей. Эта веха знаменует собой поворотный момент в репродуктивном здоровье и подчеркивает первое применение технологии iPSC [индуцированных плюрипотентных стволовых клеток] в ЭКО и огромный потенциал нашей технологии», - заявила Дина Раденкович, генеральный директор и соучредитель Gameto.

Процедура Fertilo отличается от традиционного ЭКО, поскольку она берет поддерживающие клетки яичников (OSC), полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), и совместно культивирует их с незрелой яйцеклеткой, чтобы имитировать естественный процесс созревания яйцеклеток в лаборатории. Исследование 2023 года показало, что этот метод значительно улучшил созревание яйцеклеток и формирование эмбрионов. В Gameto утверждают, что их метод позволяет избежать 80% инъекций гормонов, которые требуются при традиционном ЭКО. Кроме того, курс лечения составляет всего три дня.

«Возможность созревания яйцеклеток вне организма при минимальном гормональном вмешательстве значительно снижает такие риски, как синдром гиперстимуляции яичников, и смягчает побочные эффекты, вызванные высокими дозами гормонов», — сказал доктор Луис Гусман, руководитель Pranor Laboratories, Перу, который курировал процедуру Fertilo, после которой родился ребенок.

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