В Беларуси задержали стендапера и ведущего Степана Манкевича

В Беларуси задержали стендапера и ведущего Степана Манкевича2
- 20.12.2024, 10:35
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Его будут судить за протесты.
В суде Советского района Минска 26 декабря начнут судить 33-летнего шоумена Степана Манкевича, пишет «Наша Ніва».
Ему инкриминируется статья 342 Уголовного кодекса (Активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок).
Степан Манкевич — белорусский комик. Он отучился на психолога в Белорусском государственном педагогическом университете, работал ведущим на «Радиус FM». Последние годы он был известен как стендапер и ведущий праздничных мероприятий.