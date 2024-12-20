В Беларуси задержали стендапера и ведущего Степана Манкевича 2 20.12.2024, 10:35

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Степан Манкевич

Его будут судить за протесты.

В суде Советского района Минска 26 декабря начнут судить 33-летнего шоумена Степана Манкевича, пишет «Наша Ніва».

Ему инкриминируется статья 342 Уголовного кодекса (Активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок).

Степан Манкевич — белорусский комик. Он отучился на психолога в Белорусском государственном педагогическом университете, работал ведущим на «Радиус FM». Последние годы он был известен как стендапер и ведущий праздничных мероприятий.

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