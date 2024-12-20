закрыть
20 декабря 2024, пятница, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Среди китайских терракотовых воинов нашли редкого генерала армии и колесницу

  • 20.12.2024, 11:25
  • 1,050
Среди китайских терракотовых воинов нашли редкого генерала армии и колесницу

Находка предлагает новое понимание военной структуры древней армии.

Археологи, изучающие знаменитую «Терракотовую армию» Китая, обнаружили то, что они считают редкой статуей высокопоставленного военного офицера в натуральную величину.

Богато украшенная фигура, обнаруженная в мавзолее императора Цинь Шихуанди в китайской провинции Шэньси, является всего лишь десятой в своем роде среди тысяч терракотовых статуй, которые были обнаружены на этом месте до сих пор, пишет Live Science.

«Эти украшения на высокопоставленных офицерах указывают на то, насколько они особенные. Стиль и цвет украшений отражали эстетический вкус и символы социального статуса [того времени]», - рассказала в Сючжэнь Джанис Ли, археолог Оксфордского университета и бывший старший археолог Музея мавзолея императора Цинь Шихуанди.

Отмечается, что фигура была обнаружена вместе с останками двух колесниц, трех глиняных лошадей и двух дополнительных фигурок, что дает новое представление об организационной структуре древней армии.

«Расположение высокопоставленных офицеров в военном строю отражало военную стратегию, например, систему командования в династии Цинь», - сказала Ли.

Терракотовая армия была обнаружена в 1974 году во время строительства колодца на северо-западе Китая. Спустя пятьдесят лет после его открытия археологи обнаружили около 2000 терракотовых воинов, хотя эксперты подсчитали, что на трех участках может быть до 8000. Фигуры были захоронены с арбалетами, копьями и мечами и, как полагают, были построены для защиты первого императора Китая Цинь Шихуанди (который жил с 259 г. до н. э. по 210 г. до н. э.) в загробной жизни.

Новые найденные фигуры были обнаружены в яме № 2, в которой, как полагают, находится кавалерия армии. Однако Чжу Сихун, руководитель проекта раскопок, сказал, что офицер является первым высокопоставленным лицом, обнаруженным на этом месте.

Отмечается, что военные офицеры отличаются своими головными уборами и красочными, замысловатыми доспехами, а их руки обычно сложены перед собой, а наплечники и доспехи украшены лентами. Хотя эти находки предлагают новое понимание военной структуры древней армии, все еще остается много вопросов.

«Главный вопрос заключается в том, кто является главным генералом, контролирующим всю Терракотовую армию?» - сказала Ли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман