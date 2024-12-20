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На чемпионате мира по киберспорту пройдет шахматный турнир с призовым фондом в 1,5 миллиона долларов

  • 20.12.2024, 17:24
На чемпионате мира по киберспорту пройдет шахматный турнир с призовым фондом в 1,5 миллиона долларов

Звездный шахматист Карлсен присоединится с особой целью.

Фонд Esports World Cup вместе с Chess.com договорились провести шахматный онлайн-турнир летом 2025 года во время чемпионата мира по киберспорту.

По данным пресс-службы Esports World Cup, соревнования пройдут с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Призовой фонд составляет 1,5 миллиона долларов.

Магнус Карлсен

Для того, чтобы привлечь большее внимание к этому турниру был приглашен в качестве амбассадора звездный шахматист норвежец Магнус Карлсен. Организаторы опубликовали эпический видеоролик, объявив об участии многократного чемпиона по шахматам в мероприятии.

«Я очень рад видеть, как шахматы присоединились к некоторым из крупнейших игр в мире на чемпионате мира по киберспорту. Это партнерство — невероятная возможность развивать игру, представляя шахматы новой аудитории и вдохновляя следующие поколения игроков. Быть частью семьи киберспорта — это прекрасная возможность для шахмат расширить охват огромной группы поклонников киберспорта», — сказал Карлсен.

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