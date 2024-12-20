Из-за ракетного удара по Киеву повреждены посольства нескольких стран 20.12.2024, 18:53

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МИД Украины опубликовал фото.

В Киеве в результате ракетных обстрелов со стороны РФ 20 декабря повреждено помещение ряда посольств в центре столицы. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его транслировала Facebook-страница МИД.

Речь идет о посольствах Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Тихий показал фотографии последствий обстрела.

«Сегодня в Киеве в результате обстрела получили повреждения ряд посольств. Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило серьезные повреждения. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолков. Это абсолютно варварское нападение со стороны России», – сказал Тихий.

Он отметил, что удар по дипломатическим учреждениям всюду в мире считают пересечением всех возможных «красных линий» и нарушением международных правил.

Тихий пояснил, что здание на балансе генеральной дирекции по обслуживанию дипломатических представительств. По его словам, украинская сторона уже проводит оценку уровня повреждений и занимается ликвидацией последствий этих повреждений.

Он добавил, что никто из работающих в этих посольствах дипломатов не пострадал.

«Суспільне» показало фото, предоставленные МИД Украины.

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